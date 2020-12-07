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Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

’un Çaldağ köyünden il merkezi yönüne seyir halinde olan Yakup Gölgeç yönetimindeki 17 TR 516 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Hüri Tanrıverdi idaresindeki 28 AAN 485 plakalı otomobille  kafa kafaya çarpıştı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 7.12.2020 15:48 ABONE OL
Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Giresun'un Çaldağ köyünden il merkezi yönüne seyir halinde olan Yakup Gölgeç yönetimindeki 17 TR 516 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Hüri Tanrıverdi idaresindeki 28 AAN 485 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2 sürücü ve araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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