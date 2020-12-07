Karavanla dünyayı gezmek istiyordu

İzmir'de ara verdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 25 yıl sonra dönerek mezun olan ve geçen Mayıs'ta İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde göreve başlayan, ancak Koronavirüsten hayatını kaybeden Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin'in (59) kızı SABAH'a konuştu. İşte 2017'de ATV'deki 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılarak hayat hikayesini anlatan Çetin'in psikolog kızı Afra Sevde Çetin'in (29) anlattıkları:Babam tıp fakültesinden ayrıldıktan sonra çeşitli mesleklerle uğraştı. Gazete-dergi dağıttı. Kitap sattı. Kıyafet sattı. Ticaret yaptı. Hep maddi sıkıntılar yaşadı. Bu nedenle de okuluna geri dönemedi. Hayatı boyunca hep doktorluk yapmayı istemişti. Tekrar okuluna dönüp doktor olunca büyük mutluluk yaşadı. 'Baba seni koronavirüs salgınına yetiştirecekler', diye espri yapıyorduk. Geçen Şubat'ta mezun oldu, Mayıs'ta göreve başlamıştı. Hep dikkat et, dedik. Doktor olmak ve Kovid hastalarına yardım etmek için sanki 2020'yi bekledi. İstanbul'da görev yaparken koronavirüse yakalanmış ancak İzmir'e geldiğinde semptom gösterdi.Testi pozitif çıkınca 1 hafta evde istirahat etti. Ardından İzmir depremi oldu. Telefonda 'sesin kötü geliyor babacığım, ambulans çağır' dedim. Daha önce kalp krizi geçirmişti, kalbinde stent takılıydı. 'Ayakta duramıyorum', diyordu ama depremzedelerin ihtiyacı olur diye ambulans çağırmıyordu. Hastanede ciğerlerinde yüzde 80 tutulum olduğunu öğrendik. Yoğun bakıma alındı, 5 gün sonra entübe oldu. Hastanede 35 gün kaldı. 4 Aralık'ta vefat etti. Doktorluk mesleğini çok seviyordu. Ama çok sevdiği doktorluğu 6 ay yapabildi. Babamın başka bir hayali daha vardı. Karavan alıp Türkiye'yi ve yurt dışını gezmek istiyordu. Kız kardeşim Zeynep Ukba Hifa Çetin de babamın izinden gidiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi. O da babam gibi doktor olacak.