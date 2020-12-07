Kayapınar’da ‘Hayır Çarşısı’ dualarla açıldı

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, Kayapınar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla kurulan 'Hayır Çarşısı'nın açılışı yapıldı. Kayapınar Hayır Çarşı ile binlerce dar gelirli aileye gıda, giyim ve eşya yardımı sağlanacak.



Hayır Çarşısı'nın açılış törenine Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kayapınar İlçe Müftüsü İhsan Mesut Akbaş, Diyanet-Sen Şube Başkanı Ömer Evsen, Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger ve çok sayıda davetli katıldı.



İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın duası ile açılışı yapılan 'Hayır Çarşısı'nın açılışında açıklama yapan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Hayır Çarşısı binasının daha önce metruk bir halde olduğunu ifade ederek, "Bu binayı Diyanet Vakfı ve Kayapınar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kullanabilecekleri hayır çarşısına dönüştürdük. Kayapınar Belediyesi buranın tadilatıyla uğraştı, İlçe Müftülüğümüz ve hayırsever işadamlarımız ciddi anlamda katkıda bulundu. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan tüm ürünlere Hayır Çarşısında yer verdik. Diyanet Vakfı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, Hayır çarşısından aylık ihtiyaçlarını karşılayacaklar. İlçemiz için güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" diye konuştu.





İHTİYACI OLAN HERKES BU ÇARŞIDAN YARARLANACAK



İhtiyacı olan vatandaşların Hayır Çarşısından faydalanacağını belirten Başkan Koç, "İhtiyacı olan herkes gelip buradan faydalanacak. Çarşıya, Kayapınar Belediyemiz, Diyanet Vakfı ve hayırsever işadamlarımız destek veriyor. Burada bir sınırlama koymadık. İhtiyacı olan herkese buranın kapısı her zaman açık olacak. Tespit ettiğimiz vatandaşlarımız buradan herkes faydalanabilecekler. İhtiyacı sahibi olan herkes buraya gelecek" dedi.



"İHTİYAÇ SAHİPLERİ NE İSTİYORLARCA ÇARŞI'DAN ALABİLECEK"



Başkan Koç, İhtiyaç sahiplerinin ne istiyorlarsa Hayır Çarşısından alabileceklerine değinerek, şöyle dedi:



"İhtiyaç sahiplerinin durumuna göre ürünlerin çeşitliliğini artıracağız. Yani insanlarımızın gönüllerinde ne istiyorlarsa buradan alabilecekler. İş adamlarımız da Çarşımıza katkı sunacaklar. Pandemi süreci gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde vatandaşlarımıza hep birlikte destek olacağız. Hayırsever işadamlarımız, belediyemiz ve kurumlarımız birlikte bu zor dönemi hep birlikte aşacağız inşallah.



"KAYAPINAR BELEDİYESİ SOSYAL BELEDİYECELİĞİN GEREKLİLİĞİNİ YERİNE GETİRİYOR"



Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlettir. Devletin kurumları da bu sosyal devletin gereğini yapmakdurumundadır. Kayapınar Belediyesi olarak da zaten sosyal çalışmalara ağırlık veriyoruz. Pandemi gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Zor durumda olan vatandaşlarımızın hepsi Hayır Çarşısından inşallah faydalanacaklar. İşadamlarımız ve bizler destek olmayı sürdüreceğiz"