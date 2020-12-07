Kayıp olarak aranıyordu, inşaatta cesedi bulundu! Baba, oğlunu ararken cesedini buldu

Konya'da 3 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Oğuzhan Boylu'nun cesedi bir inşaatta baba Mehmet Boylu tarafından bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kırbaşı Caddesi üzerinde bulunan yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Oğuzhan Boylu'nun ailesi Cumartesi gecesi oğullarının eve gelmemesi üzerine polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Baba Mehmet Boylu, kendi imkanları ile oğlunun gidebileceği yerlere bakmaya devam etti.

Baba Boylu, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunu inşaatın zemin katında bulunan ve içerisinde su bulunan kuyuda hareketsiz halde buldu. Baba, oğlunu sudan çıkartarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Oğuzhan Boylu'nu hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin üzerinde yapılan incelemede, baş bölgesinde düşmeye bağlı olarak kan ve yara izine rastlanıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.