Kedi kurtarma operasyonu

Adana'da bir ağaca sıkışan kedi, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Seyhan İlçesi Baraj Yolu'nda bir kedinin ağaçta sıkıştığını gören vatandaşlar kurtarma ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen ekipler sıkışan kediyi kurtarmak için adeta seferber oldu. Ağaca çıkan görevli elindeki aparatı kedinin boynuna geçirmek istedi. Uzun bir uğraşın ardından kediyi boynundan tutan görevli yavaş bir şekilde aşağıya indirirken vatandaşlarda yardımcı oldu. Zarar görmeden sıkıştığı yerden kurtarılan kedi daha sonra uzaklaştı.