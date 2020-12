Kendini ağaçlara adayan 'Şeyhmus Amca'! Her zaman mükâfatını aldım

Mardin'de 'Şeyhmus Amca' olarak bilinen Şeyhmus Erginoğlu kendi imkanlarıyla satın aldığı fidanları diktiği çöplüğü 25 yılda mesire alanına dönüştürdü. Diktiği fidanların mükafatını her dönem aldığını anlatan 66 yaşındaki Erginoğlu, askerlik yaptığı birliğinde bile binin üzerinde fidan diktiğim için iki ay erken terhis edildiğini söyledi.



Ağaçlara olan sevgisinden dolayı evlenmeye bile zaman bulamadığını anlatan Şeyhmus amca, Mardin'in farklı noktalarında bugüne kadar toplam 30 bin bin fidan diktiğini vurguladı.



Fidanların bir kısmını Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden edindiğini geri kalanı ise kendi imkanları ile satın aldığını anlatan Erginoğlu'nun her diktiği fidana kendi çocuğu gibi baktığını belirtti.



Şoförlükten emekli Şeyhmus Erginoğlu, 10 yıl önce 'çöplük' denilen 35 dönümlük alana, 10 bin fidan dikti. Yıllar boyunca gece gündüz diktiği fidanları kontrol eden Erginoğlu, emeklerinin karşılığını aldı. 'Çöplük' denilen bölge, Erginoğlu'nun çabalarıyla ormanlık alana döndü.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından, '10 bin tane ağaç dikip çöplük denilen yeri ormana çeviren Şeyhmus amca... Allah senden razı olsun' mesajını paylaştı.



Mardin'de tek başına yaşayan ve bugüne kadar evlenmeyen Erginoğlu, "Aşkımı da sevgimi de doğaya verdim. Diktiğim her fidan çocuğum gibi bakıyorum. Bugüne kadar 30 bin fidan dikmişim. Hepsini çocuğum gibi seviyorum. Bugüne kadar diktiğim her fidanın karşılığını dünyada aldığımı ve ahirette fazlası ile alacağımı düşünüyorum. Karşılığı derken bunu maddiyat olarak düşünmeyin. Mesela askerlikte de çok ağaç diktim. Bizim tabur komutanımız da beni çok seviyordu, hatta orada da bir çeşme vardı, kurumuştu, onu da açtım. Bunun karşılığı olarak 2 ayda erken terhis verdi bana. Sadece bu alana 10 bin tane ağaç diktim. 26 yıldır böyle bedava çalışıyorum, gece saat 1 de kalkıp gelip sulamasını yapıyordum. Millet bana diyor 'niye geliyorsun, niye para almadan yapıyorsun' diye ama bende dedim para bu dünyada kalır, öbür dünyada para yok ki. Öbür dünyada bize ne lazım?, hayır hasenat lazım."dedi.