Kırsal mahalleler yeni yollara kavuşuyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde tamamladığı ve yürüttüğü üst yapı çalışmalarıyla yeni yolları halkın hizmetine sunuyor.



Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yürüttüğü program dahilinde kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Kırsal mahallelerde kilitli beton parke ve stabilize yol yapım çalışmalarını yürüten ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelerde de bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.





Fen İşleri ekipleri; Aşağı Varlıca, Göktepe, Kalecik ve Mehmetçik kırsal mahallelerinde üst yapı çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Emirler kırsal Mahallesinde de, alt yapı çalışmalarından dolayı başlattığı bakım onarım çalışmalarını da tamamladı.



Mahallelerinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan Kalecik kırsal Mahallesi Muhtarı Necmettin Ateş, "Mahalle içi yollarımız, yağışlar başlamadan önce yapıldı. Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesine, mahallem adına teşekkür ederim" dedi.





Yeni yolları kırsal mahallelerde halkın hizmet sunan Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada; mevsim şartları el verdiği süre boyunca yürütülen program dahilinde merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarının devam edeceği bildirildi.