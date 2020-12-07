Türkiye'de dün 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı. 195 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 14 bin 900'ye yukseldi. Hasta sayısı 6 bin 93, ağır hasta sayısı ise 5 bin 805 oldu. 4 bin 11 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun" uyarısında bulundu. ANKARA