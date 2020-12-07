Kocaeli'deki narkotik alan uygulamasında bir kişi uyuşturucu ile yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşın mevcut güven ve huzurunun devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacı ile gerçekleştirilen uygulamalardan biri olan 'Narkotik Alan Denetimi' uygulaması İzmit İlçesinde gerçekleştirildi.

25 ARAÇ DURDURULARAK KONTROL EDİLDİ

Yapılan uygulamalarda şüpheli görülen 58 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, 25 araç da durdurularak kontrol edildi.

20 ADET EXTACY İLE YAKALANDI

Kontrol ve denetimler esnasında çeşitli kural ihlalleri ve eksikliklerden 3 araca cezai işlem uygulanırken, bir kişi üzerinden de 20 adet Extacy ismi verilen uyuşturucu hap el geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.