Konya'da Mevlevi Ayin-i Şerifi yapıldı

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 747'nci yılında törenlerle anılıyor.

"İhsan Vakti" temasıyla düzenlenen Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin ilk gününde "İhsan Vakti Yürüyüşü" ile başlayan etkinlikler, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hazreti Mevlana'nın insanlığın en çok endişe ettiği ölümü, "Şeb-i Arus" diyerek düğün ve vuslat gecesi olarak gördüğünü hatırlattı.

Mevlana'nın ölümünün ardından 8 asır geçmesine rağmen, Mevlana maneviyat ve marifetinin bugün de insanlığa söyleyeceği çok şey olduğunu vurgulayan Özkan, "Bize her nefeste iyi düşünceler, iyi davranışlar içinde olmayı öğütleyen Hazreti Mevlana, bunu temin etmenin yolunu da gösteriyor, sürekli iyilik arayışı içinde olmak ve bunu da ihsanla tahakkuk ettirmek. Eserlerindeki görüşleri, anlatıları Hazreti Mevlana'nın 'ihsan'ı derinden işlediğini ve yaşadığını göstermektedir. İnsanlığın zorlukları aşmaya çalıştığı şu süreçte en çok ihtiyaç duyduğumuz ihsandır, ihsan sahipleridir. Gerçek şu ki zor süreçlerden ancak birbirimize ihsanda bulunarak çıkabiliriz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından törenlerin ilk gününde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Mevlevi Ayin-i Şerifi yapıldı.

SEYİRCİSİZ DÜZENLENDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenen programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı protokol üyeleri katıldı.

Önceki yıllarda ülke içi ve dışından binlerce yerli ve yabancının geldiği anma törenleri, bu sene iki günle sınırlandırılarak sadece bu akşam ve 17 Aralık Perşembe akşamı yapılacak.

Daha önceki senelerde yapılan yürüyüş, nevbe merasimi, türbe önü buluşmaları, Bana Sor (mobil rehberlik hizmetleri), sergi, konferans, konser, panel, tiyatro gibi sahne, salon ve açık alan etkinlikleri bu yıl düzenlenmedi.