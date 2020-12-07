Köyün avcısı tarlaya dadanan 250 kiloluk yaban domuzunu vurdu

Yaban domuzlarının ayçiçeği, mısır ve kıvırcık tarlalarına zarar vermesi nedeniyle zor günler yaşayan Pirinççi köyü sakinleri sabaha kadar nöbet tutuyor.



Eyüp ilçesi Pirinççi köyü sakinleri, yaban domuzlarının ayçiçeği, mısır ve nohut tarlalarına zarar vermesi nedeniyle zor günler yaşadıklarını domuz istilasını önlemek için lisanslı avcılar tarafından domuz avının gerçekleştirdiklerini söylediler.



İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki köyde, vatandaşlar, tarlalarına zarar veren domuzlara karşı sırayla yatsı namazından sabahın erken saatlerine kadar nöbet tutuyor. Sürü gördüklerinde ellerindeki av tüfekleriyle havaya ateş açan köylüler, domuzları korkutup kaçırmaya çalışıyor.



Ormanda açlık çeken yaban domuzlarının ormana yakın köylere ve ilçelere gelerek insanların ellerinden beslendikleri bazı domuz sürülerinin ise ayçiçeği, mısır ve kıvırcık tarlalarına girerek zarar verdikleri belirtildi.



Köyün lisanslı avcısı Ercan Onar, köylülerin ürünlerini yedikleri için şikayetçi oldukları yaban domuzlarını avladı. Tarlaya yakın bölgede ava çıkan Onar yaklaşık 250 kilogramlık yaban domuzunu avlayarak köylülerin sıkıntılarına derman olmaya çalıştı. Av sırasında yaban domuzu Ercan Onar'ın köpeğini ağır yaraladı.