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’de pitbull dehşeti

’de sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, diğer köpeklere dişlerini geçirdi. Köpek sahiplerinin köpeklerini kurtarmak için uzun süre mücadele ettiği görüldü. Dehşete düşürün görüntüler cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 12:42 Son Güncelleme: 7.12.2020 12:51 ABONE OL
Küçükçekmece’de pitbull dehşeti

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler Küçükçemece'de çekildi. Ağızlık takılmadan köpeklerin parkında gezdirilen pitbull cinsi köpek, diğer köpeklere dehşeti yaşattı. Pitbull, önce bir köpeğin boğazına, daha sonra ise bir başka köpeğin sırtına dişlerini geçirdi.

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DİĞER KÖPEKLERDEN AYIRMAKTA BÜYÜK GÜÇLÜK ÇEKTİ

Köpek sahiplerinin, pitbull cinsi köpeği diğer köpeklerden ayırmakta büyük güçlük çektiği görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise alanda sürekli ağızlık olmadan pitbull cinsi köpeklerin gezdirildiğini belirtip, duruma tepki gösterdi.

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Küçükçekmece’de pitbull dehşeti
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