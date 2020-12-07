Kuralsızlara ceza yağdı!

Gaziantep'te kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında arttırılan gıda denetimlerinde gerekli hijyen kurallarına uymayan 60 fırına kapatma cezası verildi.

Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, kovid-19 sürecinde rutin gıda denetimlerini arttırarak sürdürdüklerini belirterek, bugüne kadar 55 bini aşkın denetim yaptıklarını açıkladı. Karayılan, kurallara uymayan işletmelere 3 aşamalı denetim yapıldığını belirterek, ilk aşamada uyarı, ikincisinde para cezası, son aşamada ise 7 günlük kapatma cezası uygulandığını, sürenin sonunda hala kurallara uyulmuyorsa tamamen kapatma yoluna gidildiğini bildirdi.

Merkez ve ilçelerde rutin olarak 100 kişilik mühendis, teknisyen ekibiyle sürdürülen denetimlerde ekmek fırınları için işyeri ve ürun hijyeninin yanısıra maske ve eldiven kullanımına ayrıca dikkat edildiğini vurgulayan Karayılan, 60 fırına kapatma cezası verildiğini, toplamda 2.5 milyon lira da para cezası uygulandığını söyledi.

Fırınlara yönelik şikayetlerinde başında maske kullanılmaması ve satıcının parayla temas ettiği eliyle ekmek vermesinin geldiğini anlatan Karayılan, gelen ihbarlara 30-45 dakika arasında muaka denetim ekibin gittiğini belirtti. Karayılan, "Vatandaşlarımızda bu süreçte ciddi bir duyarlılık oluştu. Gelen ihbar sayısı kat kat arttı. Arkadaşlarımız ihbar edilen işyerine vakit geçirmeden giderek denetimi yapıyor. Kurallara uyulmuşsa teşekkür edip ayrılıyor, eğer ihlal varaa da gerekli işlemleri yerine getiriyor" dedi.