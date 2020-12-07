Kütahya'da 36 ek yoğun bakım ünitesi açılıyor

Kütahya Valisi Ali Çelik, FTR Ek Hizmet Binasındaki yoğun bakım planlaması hakkında bilgiler alıp incelemelerde bulundu.

"İLK ETAPTA 22 YATAK"

Fizik tedavi ve Rehabilştasyon merkezi (FTR) tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Çelik : "İlk etapta 22 yoğun bakım yatağı oluşturulmakta olup, diğer 14 yatak da en kısa zamanda hizmet vermeye başlayacak. Yoğun bakım ünitemizde hastalarımız 7/24 doktor, hemşire ve destek personel olarak 40 kişilik bir ekiple takip edilecek. 10 adet mekanik ventilatör, 1 adet transport ventilatör mevcut" dedi.

"TEMENNİMİZ YATAKLARIN BOŞ KALMASI"

Sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Temennimiz buraya hiç ihtiyaç duyulmaması, yatakların boş kalması. Burada hepimize önemli görevler düşüyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını büyük bir ciddiyetle uygulamalıyız" dedi.

Vali Ali Çelik'e İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve araştırma Hastanesi Başhekim v. Uzm.Dr. Sabahattin Altıntaş refakat etti.