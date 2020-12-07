Mahalle faciadan döndü

KARABÜK Esentepe mahallesinde bir apartmanın son katında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi sonunda büyümeden söndürüldü.

Esentepe mahallesi Gül sokak da bulunan Timur Bilgiç'e ait 4 katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören diğer mahalle sakinleri hemen itfaiyeyi aradılar. Olay yerine kısa sürede gelen Karabük Belediye İtfaiyesi ekipleri hemen yangına müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri bitişik apartmanlara ve diğer katlara yangın sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiler. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başladılar. Bu arada Karabük Orman İşletmesi arozözleri de olay yerine gelerek Karabük Belediyesi itfaiyesine yardımcı oldular.

Olay da can kaybı yaşanmazken, çatı katında bulunan dairedeki çeşitli eşyalar yanarken, daire kullanılamaz hale geldi.

Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen mahalle sakinleri dışarıya çıkarark meraklı gözlerle yangını izlediler. Bu arada polis sık sık mahalle sakinlerini uyarmak zorunda kaldı.

Yangının çıkış nedeni belirleme çalışmalarına başlanırken, yangın hakkında da soruşturma başlatıldı