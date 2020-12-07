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’de karı koca 2 saat arayla korona virüse yenik düştü

’in Artuklu ilçesinde yaşayan bir çift, 2 saat arayla korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Korona virüse yenik düşen Baysal çiftinin uzun yıllardır Sultan Şeyhmus külliyesinde görevli oldukları öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 10:29 ABONE OL
Mardin’de karı koca 2 saat arayla korona virüse yenik düştü

Artuklu ilçesi Sultan Şeyhmus köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şeyhmus Baysal ve eşi Emine Baysal, korona virüse yakalandı. Durumları ağırlaşan yaşlı çift Diyarbakır'da pandemi hastanesi olan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten Şeyhmus Baysal doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşi Emine Baysal da 2 saat sonra tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düştü.

Korona virüse yenik düşen Baysal çiftinin uzun yıllardır Sultan Şeyhmus külliyesinde görevli oldukları öğrenildi.

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Mardin’de karı koca 2 saat arayla korona virüse yenik düştü
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