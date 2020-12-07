Şans oyunu severler Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Yeni yıla kısa süre kala biletlerini almak isteyen vatandaşlar 2021 büyük ikramiyesinin 100 bin TL olduğunu duyunca heyecanını ikiye katladı. Kısmetini denemek isteyenler yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatlarına göre alışveriş yapacak. Geçtiğimiz günlerde MPİ tarafından yapılan açıklamanın ardından 31 Aralık çekilişi için biletler satışa çıkarılacak. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 Yılbaşı büyük ikramiye yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021

Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde milli piyango yılbaşı bilet fiyatları epey merak ediliyor. Her yıl binlerce kişinin yeni yılda büyük ikramiyenin sahibi olma umuduyla satın aldığı milli piyango ikramiyesi bu sene 100 bin TL olarak belirlendi. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?