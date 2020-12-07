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yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 Yılbaşı yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları!

Yeni yıla çok az bir süre kala yılbaşı bilet fiyatları son günlerde epey araştırılıyor. Şans oyunu tutkunları büyük ikramiyeyi tutturabilmek için yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları araştırması yapıyor. Yılbaşı gecesi gerçekleşecek olan çekiliş için milyonlarca yurttaş şimdiden hayaller kurmaya başladı. Geçtiğimiz sene 80 Milyon TL olan ikramiye bu sene tam 100 bin TL olacak. Peki ne kadar? 2021 Yılbaşı yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları!

Giriş Tarihi: 7.12.2020 14:33 ABONE OL
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 Yılbaşı büyük ikramiye yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları!

Şans oyunu severler Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Yeni yıla kısa süre kala biletlerini almak isteyen vatandaşlar 2021 büyük ikramiyesinin 100 bin TL olduğunu duyunca heyecanını ikiye katladı. Kısmetini denemek isteyenler yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatlarına göre alışveriş yapacak. Geçtiğimiz günlerde MPİ tarafından yapılan açıklamanın ardından 31 Aralık çekilişi için biletler satışa çıkarılacak. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 Yılbaşı büyük ikramiye yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021

Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde milli piyango yılbaşı bilet fiyatları epey merak ediliyor. Her yıl binlerce kişinin yeni yılda büyük ikramiyenin sahibi olma umuduyla satın aldığı milli piyango ikramiyesi bu sene 100 bin TL olarak belirlendi. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE YARIM, TAM VE ÇEYREK BİLET FİYATLARI!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Tarafından 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları

MPİ TAM BİLET

100 Türk Lirası

MPİ YARIM BİLET

50 Türk Lirası

MPİ YARIM BİLET

25 Türk Lirası

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ONLİNE NASIL ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler satışa sunuldu. Hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından Milli Piyango yılbaşı özel bileti satın almak mümkün.

2021 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 100 Milyon Türk Lirası olarak duyuruldu.

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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 Yılbaşı büyük ikramiye yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları!
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