Şans oyunu severler Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Yeni yıla kısa süre kala biletlerini almak isteyen vatandaşlar 2021 büyük ikramiyesinin 100 bin TL olduğunu duyunca heyecanını ikiye katladı. Kısmetini denemek isteyenler yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatlarına göre alışveriş yapacak. Geçtiğimiz günlerde MPİ tarafından yapılan açıklamanın ardından 31 Aralık çekilişi için biletler satışa çıkarılacak. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 Yılbaşı büyük ikramiye yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları!
Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde milli piyango yılbaşı bilet fiyatları epey merak ediliyor. Her yıl binlerce kişinin yeni yılda büyük ikramiyenin sahibi olma umuduyla satın aldığı milli piyango ikramiyesi bu sene 100 bin TL olarak belirlendi. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) Tarafından 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları
MPİ TAM BİLET
100 Türk Lirası
MPİ YARIM BİLET
50 Türk Lirası
MPİ YARIM BİLET
25 Türk Lirası
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler satışa sunuldu. Hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından Milli Piyango yılbaşı özel bileti satın almak mümkün.
31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 100 Milyon Türk Lirası olarak duyuruldu.