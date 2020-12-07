Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, motosikletle seri kapkaç olayları gerçekleştiren üç kişilik bir çeteyi çökertti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması Beylikdüzü İlçesi'nde peş peşe yaşanan kapkaç ve hırsızlık olayları üzerine açıldı. İddialara göre; üç kişilik motosikletli bir çetenin üyeleri farklı tarihlerde Beylikdüzü'nde 5'i kapkaç, 2'si hırsızlık olmak üzere yedi farklı olay gerçekleştirdi. Çete üyeleri yolda telefonla konuşan kişilerin cep telefonlarını, kilitlerini kırarak girdikleri iki adresten de hilti, matkap ve bir bisiklet çaldı. Şüpheliler ayrıca bir kargo aracından da hırsızlık yaptı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kimlikleri tespit edilen M.M., Y.A. ve Ö.A. isimli üç şüpheli yakalandı. Çalıntı bisikleti satın alan A.Ö. de gözaltına alındı. Üç çete üyesi tutuklandı. "Suç Eşyasını Satın Almak" gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan A.Ö. ise serbest bırakıldı.

Motosikletle yanaşıp kapkaç yapıyorlardı! Sonunda yakalandılar | Video