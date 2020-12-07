Corona virüs salgın sürecinde nakdi ücret desteği ödemeleri yatacağı tarih merak ediliyor. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen ödemeler belli tarihlerde yatırılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlara nakdi ücret desteği ödemeleri ile beraber ücretsiz izin parasının hangi tarihte hesaplara yatacağı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Kasım ayı ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde Nakdi ücret desteği ödemeleri son günlerde epey araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatmaya devam ediyor…