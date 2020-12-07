Corona virüs salgın sürecinde nakdi ücret desteği ödemeleri yatacağı tarih merak ediliyor. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen ödemeler belli tarihlerde yatırılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlara nakdi ücret desteği ödemeleri ile beraber ücretsiz izin parasının hangi tarihte hesaplara yatacağı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Kasım ayı ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak?
Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde Nakdi ücret desteği ödemeleri son günlerde epey araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatmaya devam ediyor…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.
Ödemeler vatandaşların banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor. Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara denk gelir.
Kısa Çalışma Ödeneği'nin ardından verilen Nakdi Ücret Desteği merak edilmeye başlandı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından Nakdi Ücret Desteğinden kimler yararlanır araştırılmaya başlandı. İşte Nakdi Ücret Desteği için başvuru şartları...
Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;
a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,
17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,
b) İş akdi feshedilenler için,
15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak
Şartlarının oluşması gerekmektedir.