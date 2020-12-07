Önce yolunu kestiler, sonra yere yatırıp bin 100 lirasını gasp ettiler

Adana'da işten çıkıp evine giden 55 yaşındaki Hıdır Ortaç'ın yolunu kesip, yere yatırdıktan sonra içinde bin 100 lire olan cüzdanını alıp kaçan üç gaspçı polis tarafından yakalandı. Suçu birbirlerinin üzerine atan üç zanlı tutuklandı.

Olay, 5 Aralık'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işten çıkıp eve giden Hıdır Ortaç'ın yolunu kesen üç kişi, ondan para istedi. Ancak Ortaç zanlılara karşı çıkıp, hızla bölgeden uzaklaşmak istedi, bunun üzerine de şüpheliler bu kez onu yakalayıp zorla yere yatırdı, ardından içinde bin 100 lira olan cüzdanını alıp kaçtı.

Hıdır Ortaç polis merkezine giderek başından gecen olayı anlattı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, verilen eşkal üzerine bölgede çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen Muhammet Emin B. (22), Mustafa A. (19) ve Kerem E.'yi (18) yaşanan kovalama sonrasında kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan her üç şüpheli de suçu birbirinin üzerine attı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında da gasp ettikleri 200 lira çıktı. Adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklandı.