Oyuncu Sermiyan Midyat, ABD’den Türkiye’ye seslendi: “Memleketimde gösterilen hassasiyet, emek, çaba gerçekten teşekküre ve takdire şayan”

Oyuncu Sermiyan Midyat, ABD'nin New York şehrinden Türkiye'ye bir video ile seslendi. Yaklaşık bir yıl sonra çıktığı yurt dışındaki pandemi sonrası yeterince önlem alınmadığını görünce Türkiye'nin kıymetini anladığını ifade etti. Midyat, "Söylemek istediğim şu ki, hakikaten insan içindeyken fark etmiyor. Bir yıldır memlekette herkes birbirini delice eleştiriyor. Fakat şunu net olarak söyleyeyim ki, herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla insan fark ediyor. Bu bir düşünce değil, gözlem ve tespittir. Gerçekten memleketteki tüm sağlık çalışanların, hekimlerin, emekçilerin, Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanımızın, gösterdiği hassasiyet, emek, çaba gerçekten teşekküre ve takdire şayan" dedi.

Oyuncu Sermiyan Midyat, ABD'den Türkiye'ye seslendi: "Emek, çaba gerçekten teşekküre ve takdire şayan" | Video

İşte oyuncu Sermiyan Midyat'ın o konuşmasının tamamı:

"HERKESİN SÜPER GÜÇ DEDİĞİ AMERİKA'DA GÖRDÜKLERİMDEN SONRA MEMLEKETİN KIYMETİNİ ÇOK DAHA FAZLA İNSAN FARK EDİYOR."

"Herkeslere, Amerika New York'tan selamlar, sevgiler bütün memlekete. Yaklaşık bir yıldır, pandemiden beri, yani koronavirüs salgınından beri yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi bir iş görüşmesi dolayısıyla Amerika'ya geldim. Ve Amerika'da pandemi konusundkai tutumu karşısında inanılmaz şaşırdım. Herkesin süper güç dediği Amerika'dan bahsediyorum. Bakın herkes sokaklarda, kuaförler açık, restoranlar açık. Herkes dipdibe havalimanında bile ateş bile ölçülmedi. Bizde AVM'lerde herhangi bir kafede bile ölçülüyor. Söyleyeceğim şey kimilerinin belki beni linç etmesini sağlayacaktır. Zira memleketimizde sırf muhalif olmak için ya da sırf şirin gözükmek için siyaha beyaz diyen popülasyon çok fazla. Beni de biliyorsunuz 23 yıldır huzurunuzdayım. Biliyorsunuz 23 yıldır huzurunuzdayım. Övgüsü eleştirisinin nereye gideceğini hesap etmeden konuşan bir deli kardeşinizim. Söylemek istediğim şu ki, hakikaten insan içindeyken fark etmiyor."

"GÖSTERİLEN HASSASİYET, EMEK, ÇABA GERÇEKTEN TEŞEKKÜRE VE TAKDİRE ŞAYAN"

"Bir yıldır memlekette herkes birbirini delice eleştiriyor. Fakat şunu net olarak söyleyeyim ki, herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla insan fark ediyor. Bu bir düşünce değil, gözlem ve tespittir. Gerçekten memleketteki tüm sağlık çalışanların, hekimlerin, emekçilerin, Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanımızın, gösterdiği hassasiyet, emek, çaba gerçekten teşekküre ve takdire şayan. Umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar, takdir etmeyi öğreneceğimiz günlerde tekrar buluşuruz. Ve en yakın zamanda yine sinemalarda tekrar gülüşmek dileğiyle görüşmek üzere!"