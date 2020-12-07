Polis Erkan Gökteke'yi şehit eden sanıktan pişkin savunma!

Bağcılar'da 5 ay önce bir polisin şehit edildiği, bir polisin de yaralandığı olayla ilgili Serdar Balta'ya (19) 'kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Polis Erkan Gökteke'yi şehit eden Yunus N.'yi de yaralayan Serdar Balta savunmasında, "Hırsızlık suçundan 3-4 kez cezaevine girdim. En son bu olaydan 3 gün cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye oldum. O gün uyuşturucu içmiştim. Kafam güzeldi. Araçtan inen polisleri, hasmım olan ağabeyim Serkan Balta ve adamları sandım ve hemen ateş ettim. Polis olduklarını bilseydim ateş etmezdim" diyerek kendisini kovalayan kişilerin polis olduğunu bilmediğini iddia etti. Bu olayla ilgili Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında ise iki kişi tahliye edilmiş, Serdar Balta'nın yanında bulunan Kadir A.'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

SERDAR BALTA VE YANINDAKİLER YAKALANDI

Bakırköy 9.Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre Bağcılar'da görevli polis memurları Erkan Gökteke ve Yunus N., 18 Temmuz 2020 günü şüphelendikleri Serdar Balta ile yanındaki Kadir A.'yı durdurmak istedi. İki şüpheli yaya olarak kaçmaya başlayınca polisler araçla kovaladıkları şüphelilerle 2136'ıncı sokak üzerinde karşılaştılar. Polis memurları Erkan Gökteke ve Yunus N,. daha sonra araçtan indikleri sırada şüphelilerden Serdar Balta belinde taşıdığı silahı çekerek polislere ateş etti. Polis memuru Gökteke şehit olurken, Yunus N.'de ağır yaralandı. Serdar Balta ile o sırada yanında bulunan Kadir A., olay yerinden kaçtı. Bir polisin şehit edilmesi, bir polisin de yaralanmasıyla ilgili operasyon başlatan polis, Serdar Balta ile Kadir A.'yı Kemalpaşa Mahallesi TEM Otoyolu üzerinde kapıları açık şekilde bir ticari taksiye binmeye çalışırken gördü. Olay yerinden firar eden yaşları küçük Reis B. ile Kadir A. aynı gün, cinayetin asli faili Serdar Balta ile Oğuzhan I. ticari taksiye binmeye çalışırlarken yakalandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Polisi şehit eden Serdar Balta ifadesinde, kendisini kovalayan kişilerin polis olduklarını bilse ateş etmeyeceğini iddia etti. Balta ifadesinde, "3 yıldır İstanbul'da çeşitli yerlerde kalırım. Hırsızlık yaparak geçimimi sağlarım. Çeşitli tarihlerde 3-4 kez hırsızlık suçundan cezaevine girip çıkmıştım. Son olarak bu olaydan 3 gün önce cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye oldum. Olay günü Kadir A.'yla buluştum. Uyuşturucu içmiştim. Kafam güzeldi. Kadir'le gezdiğimiz sırada bir araç yanaştı. Araçtakilerin hasmım olan ağabeyim Serkan Balta ve adamları olduğunu sandım. Hemen belimden silahı çıkarıp 3-4 el ateş ettim. Polis olduklarını bilseydim. Ateş etmezdim" dedi. İddianamede sanık Serdar Balta'nın 'kasten adam öldürmek ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan olayla ilgili 2.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanıklardan Reis B. ile Oğuzhan I. tahliye edilirken, olay anında Serdar Balta'nın yanında bulunan ve bir de üstünden silah çıkan Kadir A.'nın tutukluluğuna karar verildiği öğrenildi.



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