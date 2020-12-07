Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartlar belli mi? ÖSYM 2020/4 ilan kılavuzu ile sağlık personeli atamaları şartları, branş dağılımları

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar sağlık çalışanları tarafından merak edilirken, bir süre ÖSYM tarafından detayların yer aldığı başvuru kılavuzu yayımlandı. Pandemi sürecinde artan sağlıkçı ihtiyacı bu sayede karşılanacak. Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlıkçı alımı başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı atama şartları ve branş dağılımları neler? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı kılavuzu
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN, geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımına ilişkin detayları paylaştı.
ÖSYM 12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI DUYURUSU
KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzuna saat 11.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 01 - 07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/14 TERCİH KILAVUZU
Sağlık Bakanlığı bünyesinde alım yapılacak branşlar:
Ortaöğretim mezunları için atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları ve branş dağılımı için TIKLAYINIZ
Ön lisans mezunları için atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları ve branş dağlımı için TIKLAYINIZ
Lisans mezunları için atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları ve branş dağılımı için TIKLAYINIZ