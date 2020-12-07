Sahte para ile alışveriş yaptı! Yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Mollabey köyünde bir fırından sahte para ile alış veriş yapan bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında Zonguldak İli Alaplı İlçesi Mollabey köyünde G.Y. isimli şahsın işletmesini yaptığı ekmek fırınına müşteri olarak gelen bir şahsın sahte 200 TL para ile alış-veriş yaptığı ihbarı alındı.

Olayla ilgili olarak Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu şüpheli şahsın kullanmış olduğu 34 ** *** plakalı otomobil tespit edilerek, aracın takibi sonucu şüpheli F.Ş. (20) isimli şahıs Alaplı-Durhanlı köyünde yakalandığı bildirildi.

Soruşturmanın genişletilmesi sonucu yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın 4 Aralık'ta İstanbul'dan Alaplı ilçesine geldiği ve 4 ayrı işletmede sahte 200 TL ile alışveriş yaptığı tespit edilmiş olup toplam 800 TL sahte banknot ele geçirildiği öğrenildi.

Ayrıca şahsa sokak çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten şahsa 392 TL idari para cezası uygulanmış olup, Alaplı Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Meydana gelen olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.