Sahte paraya dev operasyon! 1 milyon piyasaya sürülecekti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Aralık günü Bağcılar ilçesinde bulunan bir ikamette matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisinin edinilmesi üzerine bahse konu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında T.G., B.B., ve Y.G., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda; 1 milyon 56 lira sahte banknot, 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet yazıcı, 2 adet löminetör, 2 adet giyotin, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Çok sayıda boya, solüsyon, kartuş, filigran, hologram gibi sahte para basımında kullanılan materyal ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 3 şahıs 5 Aralık tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.