Şanlıurfa’da semt pazarlarında HES denetimi!

Şanlıurfa'da semt pazarlarında HES kodu denetimi devam ediyor. Haliliye Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki esnafa yönelik yürüttüğü HES (Hayat Eve Sığar) Kodu denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

Belediye Zabıta ekipleri Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında semt pazarlarında yürüttüğü maske, mesafe ve hijyen kontrollerini sürdürüyor.

Pazar girişinde ateş ölçerle vücut ısısı kontrolü yapan zabıta ekipleri, vatandaş ve esnafa da sık sık maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Zabıta ekipleri, HES Kodu geçersiz olan veya HES Kodu bulunmayan esnafın da ticari faaliyetini durduruyor. Pazar alanından çıkarılan esnaf, geçerli HES Kodu aldıktan sonra 'Risksiz' ise tekrar faaliyetine devam edebiliyor. Belediyenin semt pazarlarında yaptığı HES Kodu uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor