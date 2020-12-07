Şırnak'ta 7 'torbacı' tutuklandı

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan zanlılara karşı mücadelesini artırdı. Polis ekipleri, haftada iki gün uygulama yaparak uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçmeye çalışıyor. Uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şahısların yakalanmasına yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde birçok ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.M.S,S.Y,H.D,A.B,H.U,S.D,F.G,S.G,C.O ve O.D gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin şahıslar üzerinde ve ikametlerinde yaptığı aramada toplamda 184,4 gram EROİN, 18,82 gram METAMFETAMİN, 139,47 gram ESRAR, 0,98 gram BONZAİ maddesi ve 1350 TL para ele geçirildi.

TCK 188 kapsamında işlem yapılarak, gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgularının ardından tutuklama talebi ile Mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.B,H.D,H.U,M.M.S,S.Y,S.D,C.O çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken,S.G,F.G ve O.D adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti ve kullanımı ile ilgili mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.