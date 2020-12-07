Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 43 gözaltı

Şırnak'ta, polisin ve jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 43 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 30 Kasım -6 Aralık 2020 tarihleri arasında kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda kapsamında 267 gram esrar, 88 gram eroin, 46 gram metamfetamin, 4 gram Hint keneviri tohumu, 27 nevi belli olmayan uyuşturucu hap, bin 120 paket kaçak sigara, bin 700 puro, 9 cep telefonu, 1 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor