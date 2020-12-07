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Sokak yasağına rağmen “Okey” oynamaya kaçtılar! 'Cenazemiz var' bahanesiyle kurtulma çabası

’ta Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen kahvehaneye gidip oyun oynayan 11 kişiye polis 34 bin 650 lira ceza yazdı. Polisi görünce kaçmaya çalışan ve "cenazemiz vardı" diyerek cezadan kurtulmak istedikleri öğrenildi. İki daire halindeki kahvehane mühürlenerek kapatıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BARIŞ SÖZAL BARIŞ SÖZAL
Giriş Tarihi: 7.12.2020 11:02 ABONE OL
Sokak yasağına rağmen “Okey” oynamaya kaçtılar! 'Cenazemiz var' bahanesiyle kurtulma çabası

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı.

Ekipler, ihbar üzerine belirtilen iş hanındaki kahvehaneye baskın düzenledi. Polisleri görünce arka kapıdan kaçmaya çalışan bazı kişiler durdurulurken, oyun oynamayı sürdürenler olduğu görüldü. İki daire halindeki kahvehanede oyun oynadıkları tespit edilen kişiler, burasının dernek olduğunu ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını belirterek cezadan kurtulmaya çalıştı.

CENAZEMİZ VARDI YALANI

Ceza yememek için "cenazemiz vardı" diyen 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.



34 BİN LİRA CEZA YEDİLER

Toplamda 34 bin 650 lira ceza yiyen 11 kişini sokak yasağına rağmen okey oynamak için evden çıkması polisi bile şaşırttı. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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Sokak yasağına rağmen “Okey” oynamaya kaçtılar! 'Cenazemiz var' bahanesiyle kurtulma çabası
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