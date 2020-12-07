Sokak yasağına rağmen “Okey” oynamaya kaçtılar! 'Cenazemiz var' bahanesiyle kurtulma çabası

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı.

Ekipler, ihbar üzerine belirtilen iş hanındaki kahvehaneye baskın düzenledi. Polisleri görünce arka kapıdan kaçmaya çalışan bazı kişiler durdurulurken, oyun oynamayı sürdürenler olduğu görüldü. İki daire halindeki kahvehanede oyun oynadıkları tespit edilen kişiler, burasının dernek olduğunu ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını belirterek cezadan kurtulmaya çalıştı.

CENAZEMİZ VARDI YALANI



Ceza yememek için "cenazemiz vardı" diyen 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.





34 BİN LİRA CEZA YEDİLER



Toplamda 34 bin 650 lira ceza yiyen 11 kişini sokak yasağına rağmen okey oynamak için evden çıkması polisi bile şaşırttı. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.