Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Son dakika haberler… 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm gelişmeler merak ediliyor. Hafta içi dışarı çıkmadan önce vatandaşlar kısıtlamaya yönelik bilgileri araştırıyor. Salgınla mücadele topyekün devam ederken risk grubu taşıyan vatandaşlara belli saatlerde dışarı çıkma izni verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte risk teşkil eden bu yaş grubu dışarı çıkacağı saatleri merak ediyor. Genelgede konuya yönelik tüm detaylar yer alıyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesi ile ilgili ayrıntılar…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

Hafta içi Pazartesi günü itibariyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri epey araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ayrıntılarına bakıldığında 65 yaş üstü yasağının hafta içi de geçerli olduğu dikkat çekiyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?