Son dakika: Adana'da koronavirüs haritasında korkunç tablo! Tek risksiz bölge mezarlıklar...

"SADECE MEZARLIKLAR RİSKSİZ"

HES mobil programı üzerindeki risk haritasını gören Emine Bebek isimli vatandaş, "1 ay öncesinde bu kadar vaka artışı yoktu. Şu an Adana kötü durumda. Her yer risk bölgesi olarak gözüküyor. İnsanlar kendilerini korumadıkları için bu daha da artacak gibi gözüküyor. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyor. Etrafımızdaki herkes koronavirüse yakalanıyor. Hastanelere en ufak rahatsızlığımızda bile gidemiyoruz. Hastanelerin yoğun bakımları dolmuş durumda. Şu an bulunduğumuz park bile risk durumunda gösteriliyor. Her yer risk bölgesi olarak gösterildiği için insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Evde de sürekli zaman geçiremiyoruz sıkılıyor insanlar. Hayat Eve Sığar uygulamasında bütün bölgeler riskli gözüküyor. Risksiz bölge neredeyse yok. Sadece mezarlıklar risksiz gösteriliyor" diye konuştu.