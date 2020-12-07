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: 'dan kahreden haber! Judocu nine de koronavirüse yenik düştü

'dan üzücü bir haberi geldi. Torununu götürüp, getirirken 80 yaşında judoya merak salan , Yüreğir'de 'Judocu Nine' olarak biliniyordu. Koronavirüse yakalanan Alataş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 11:06 Son Güncelleme: 7.12.2020 11:57 ABONE OL
Son dakika: Adana'dan kahreden haber! Judocu nine de koronavirüse yenik düştü

Adana'da, 80 yaşında judoya başlayan ve 'judocu nine' olarak tanınan Ayten Alataş (82), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yüreğir ilçesinde oturan Ayten Alataş, judo yapan torunu Ayşe Begüm Türk'ü 2 yıl önce spor salonuna götürüp, getirirken, bu spora merak saldı. 'Sporun yaşı yoktur' diyerek, 80 yaşında judo antrenmanlarına katılan Alataş, 2 yıl boyunca eğitim aldı.

Şalvarının üzerine giydiği judo kıyafetiyle kısa sürede tanınan Alataş, koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan Alataş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ayten Alataş'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Son dakika: Adana'dan kahreden haber! Judocu nine de koronavirüse yenik düştü
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