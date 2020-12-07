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HABERİ: ELEME GECESİNDE ŞOKE EDEN OLAY! ’de dün gece kim elendi? 6 Aralık 2020 Masterchef elenen isim!

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı , tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın son bölümünde mavi ve kırmızı takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda eleme potasına MasterChef Ebru, Eray ve Serhat kaldı. Dün gece ise bir yarışmacı şampiyonluk hayallerine veda etti. Peki, MasterChef Türkiye’de dün gece kim elendi? İşte 6 Aralık eleme gecesi ve MasterChef’ten elenen isim…

Giriş Tarihi: 7.12.2020 10:12 Son Güncelleme: 7.12.2020 10:13 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: ELEME GECESİNDE ŞOKE EDEN OLAY! MasterChef Türkiye’de dün gece kim elendi? 6 Aralık 2020 Masterchef elenen isim!

Masterchef'te dün gece kim elendi? Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. MasterChef 2020'de mavi ve kırmızı takım arasında hafta boyunca kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yaşanan mücadele sonucunda ise MasterChef Ebru, Eray ve Serhat eleme potasına kaldı. Dün gece ise bir yarışmacı şampiyonluk hayallerine veda etti. Peki, MasterChef Türkiye'de dün gece kim elendi? İşte 6 Aralık eleme gecesi ve MasterChef'ten elenen isim…

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 6 ARALIK 2020 MASTERCHEF ELENEN İSİM

6 Aralık 2020 Pazar günü ekranlara gelen 2020 MasterChef son bölüm eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler, haftanın elenen ismi olarak MasterChef Ebru, Eray ve Serhat arasından hangisini seçecek? Son dakika ayrıntıları şöyle;

2020 MasterChef eleme gecesi ilk olarak takım dokunulmazlığı oyununa sahne oldu, Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından Uzak Doğu Lezzeti olan Sushi yapmaları istenen mavi ve kırmızı takım ana kadro yarışmacıları arasında en fazla başarılı olan takım MAVİ takım oldu ve haftanın son dokunulmazlığını kazandı.

Bu bağlamda eleme adayları olan MasterChef Ebru, Eray, Serhat arasından Mehmet şef tarafından hazırlanan deniz ürünü tabağına en yakın olan tabağa sahip 3 ana kadro yarışmacısı arasından 2'si eleme potasından kurtularak yarışmaya 1 hafta daha devam etme hakkı kazandı.

Bu bağlamda eleme gecesinde, Serhat ile Eray eleme potasından kurtularak MasterChef'e devam eden isimler oldu. Son oyunda Mehmet şefin tabağını en az yakın yapan isim ise Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından EBRU olarak belirlendi. Haftanın elenen ismi MasterChef Ebru oldu...

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SON DAKİKA HABERİ: ELEME GECESİNDE ŞOKE EDEN OLAY! MasterChef Türkiye’de dün gece kim elendi? 6 Aralık 2020 Masterchef elenen isim!
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