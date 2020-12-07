SON DAKİKA HABERİ: ELEME GECESİNDE ŞOKE EDEN OLAY! MasterChef Türkiye’de dün gece kim elendi? 6 Aralık 2020 Masterchef elenen isim!

Masterchef'te dün gece kim elendi? Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. MasterChef 2020'de mavi ve kırmızı takım arasında hafta boyunca kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yaşanan mücadele sonucunda ise MasterChef Ebru, Eray ve Serhat eleme potasına kaldı. Dün gece ise bir yarışmacı şampiyonluk hayallerine veda etti. Peki, MasterChef Türkiye'de dün gece kim elendi? İşte 6 Aralık eleme gecesi ve MasterChef'ten elenen isim…

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 6 ARALIK 2020 MASTERCHEF ELENEN İSİM

6 Aralık 2020 Pazar günü ekranlara gelen 2020 MasterChef son bölüm eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler, haftanın elenen ismi olarak MasterChef Ebru, Eray ve Serhat arasından hangisini seçecek? Son dakika ayrıntıları şöyle;