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SON DAKİKA HABERİ! 'ye bakanlıktan şok! Talebi reddedildi...

Aydın'ın konuştuğu '' olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Mühendis eşiyle birlikte Aydın'a taşınan Safiye Gökçe Yüce isimli kadın, kentte tanıştı doktorundan polisine kadar toplamda 40 kişiyi 'bitcoin yatırımı' vaadi ile dolandırdı. Çok sayıda mağdurun mahkemeye başvurması üzerine tutuklanan kadın, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçe ile serbest bırakılmıştı. Son dakika haberine göre 'na adli kontrol şartlarının kaldırılması için başvuran Bitcoin Safiye, bakanlıktan ret cevabı aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 14:16 Son Güncelleme: 7.12.2020 14:24 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Bitcoin Safiye'ye bakanlıktan şok! Talebi reddedildi...

BİTCOİN SAFİYE'DEN SON DAKİKA HABERİ: Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 3,5 yıl önce eşi Okan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi bitcoine yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına bitcoin almak üzere para aldı.

HER MESLEKTEN 40 MAĞDUR VAR

Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vaadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 2019 Ağustos ayında ortadan kayboldu. Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yüce'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Yüce'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranan Yüce, 8 Kasım 2010 günü Bursa'da otoyol gişelerinde yakalandı.

Aydın'a getirilen Yüce, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 4 ay cezaevinde kalan Yüce, iddianame hazırlanmadan geçen 10 Mart günü, yurt dışına çıkış yasağı konulup, elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: İTİRAZA RET GELDİ

Safiye Gökçen Y., avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı tarafından adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması için Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mahkeme aracılığıyla yapılan başvuruyu Adalet Bakanlığı reddetti.

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SON DAKİKA HABERİ! Bitcoin Safiye'ye bakanlıktan şok! Talebi reddedildi...
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