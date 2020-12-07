Son dakika haberi: İçkili şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı!

AHLAKSIZ SALDIRISINA DEVAM ETTİ

Saldırganın balkondan kendisine bağırarak saldırılarını sürdürdüğünü, kendisinin "Rakınızı içebilirsiniz beyefendi. Ben size bir şey demiyorum" dediğini aktaran Şişli, şöyle devam etti: "Bunun üzerine 'Siz dini kullanan y.... sınız diyerek' bağırdı. 'Gidiyorum ama geleceğim' deyince de 'Sen git kocan gelsin' dedi."

Olayı sosyal medyadan paylaşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler ise emniyette verdiği ifadede şunları anlattı: "Balkonda alkol alan şahsa, 'Baldızıma sen git kocan gelsin demişsin buyur dinliyorum' dedim. Raşit Özdemir ise bana hitaben, 'Duymuyorum git nereye şikâyet edersen et' dedi. Şahıstan şikayetçiyiz."