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haberi: Kayıp kız çocukları, 12 erkekle uyuşturucu partisinde bulundu!

'de yaşları 14 ile 16 arasında olan 3 kız çocuğu için aileleri kayıp başvurusunda bulunmuş, jandarma çocukları bulmak için çalışma başlatmıştı. haberine göre gelen ihbar üzerine ekipler, bir adrese baskın düzenledi. Jandarma, operasyon yaptığı adreste şoke eden bir manzara ile karşılaştı. 12 erkek, kayıp 3 kız çocuğu ile uyuşturucu partisi yaparken yakalandı. Çocuklar yurda yerleştirilirken gözaltına alınan şüpheliler savcılık tarafından serbest bırakıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 11:22 Son Güncelleme: 7.12.2020 12:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Kayıp kız çocukları, 12 erkekle uyuşturucu partisinde bulundu!

DÜZCE'DEN ŞOKE EDEN SON DAKİKA HABERİ:

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oturan M.Y (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y.'nin (15) aileleri kızlarının 22 Kasım günü evden çıktıklarını bir daha geri gelmedikleri ihbarında bulundu.

ÇOCUKLAR, 12 KİŞİYLE UYUŞTURUCU PARTİSİNDE BULUNDU

Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kızın Düzce Aziziye Mahallesi'nde bir eve girdiklerini tespit etti. Jandarma tarafından eve yapılan operasyonda A.Ş. (28), U.K. (25), İ.A. (33), B.K.Ç. (35), S.Ö. (32), E.A. (36), V.D. (35), E.D. (29), M.C. (23), B.B. (24) Z.K. (26) ve Y.U. (35) 3 kız çocuğu ile uyuşturucu partisi yaparken yakalandı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: ŞÜPHELİLER SERBEST...

Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet tabanca ile 4 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. 15 kişi jandarmada yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemece verilen karar sonrası 3 kız çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait yurda gönderilirken, "Uyuşturucu kullanma ve bulundurma, çocuğun alıkonulması" suçlamalarından hakim karşısına çıkan 12 erkek şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 12 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

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Son dakika haberi: Kayıp kız çocukları, 12 erkekle uyuşturucu partisinde bulundu!
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