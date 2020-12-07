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: tedavisi gören eski bakan , yaşamını yitirdi

Eski (77), 'da nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski bakanlardan İrfan Gürpınar, 18'inci, 19'uncu ve 20'nci dönem (1987-1999) milletvekilliği, 50'nci ve 52'nci hükümetlerde Turizm Bakanlığı yapmıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 14:14 Son Güncelleme: 7.12.2020 14:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs tedavisi gören eski bakan İrfan Gürpınar, yaşamını yitirdi

Ankara'da yaşayan eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Gürpınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medya hesabından "Kırklareli'mizin büyük bir değeri, danışmanı olarak görev yapmaktan onur duyduğum eski Milletvekilimiz ve Turizm Bakanımız, çok iyiliklerini gördüğüm sevgili ağabeyim İrfan Gürpınar'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Kırklarelimize başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Eski bakanlardan İrfan Gürpınar, 18'inci, 19'uncu ve 20'nci dönem (1987-1999) Kırklareli milletvekilliği, 50'nci ve 52'nci hükümetlerde Turizm Bakanlığı yapmıştı.

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Son dakika haberi: Koronavirüs tedavisi gören eski bakan İrfan Gürpınar, yaşamını yitirdi
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