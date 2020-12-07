Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Ağrı ve Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Tunceli'de 2, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ve Erzincan'da 8, Iğdır, Ağrı ve Erzurum'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1 ve Ardahan'da 3 derece olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, bölgede beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

METEOROLOJİDEN MARMARİS'E SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den alınan verilere göre, Muğla'nın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olabileceğine karşı uyarıda bulunuldu. 21-50 kilogram olabileceği tahmin edilen sağanak yağışlarla birlikte olası su baskını, ani sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması belirtildi.