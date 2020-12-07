Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Son dakika: Meteoroloji'den yapılan uyarıda; Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar, buzlanma ve don olayı beklendiği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği bölgede, Kars ve Iğdır çevrelerinin aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, rüzgarın ise güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI
Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Ağrı ve Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Tunceli'de 2, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ve Erzincan'da 8, Iğdır, Ağrı ve Erzurum'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1 ve Ardahan'da 3 derece olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, bölgede beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
METEOROLOJİDEN MARMARİS'E SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'den alınan verilere göre, Muğla'nın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olabileceğine karşı uyarıda bulunuldu. 21-50 kilogram olabileceği tahmin edilen sağanak yağışlarla birlikte olası su baskını, ani sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması belirtildi.
Rüzgarın, genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE VE BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ege kıyılarından başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış ve zamanla yağmur şeklinde görülmesi, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış ve zamanla yağmur şeklinde görülmesi, Antalya çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin gece saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Samsun'un batı kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kars çevrelerinin sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Malatya'nın gece saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
KARS °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu