Son dakika haberi: Minibüsü kaçıran kıza cinsel istismar! Sapıktan akılalmaz savunma!

"İFTİRA ATILIYOR. İYİLİK YAPTIM, İNSANİ OLARAK UYARDIM"

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık M.K. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları reddeden şüpheli M.K., "Ben böyle bir şey yapmadım. İftira atılıyor. Ne yaptıysam mağdur olmaması adına Allah rızası için yaptım. 'Bu saate neden kalıyorsun? Ben olmasam nasıl gidecektin?' diye insani olarak da uyardım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: 6 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık M.K.'nin eyleminin 'cinsel taciz' kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan 3 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.