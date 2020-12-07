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Son dakika haberi: Minibüsü kaçıran kıza cinsel istismar! Sapıktan akılalmaz savunma!

Geçtiğimiz Eylül ayında 'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen iğrenç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Son minibüs seferini kaçırıp kendisini eve bırakmasını isteyen 15 yaşındaki S.E.'ye cinsel istismarda bulunan M.K.'nın yargılanmasına devam edildi. Sanık M.K.'nın yaptığı savunma duyanları şaşkına çevirdi. Kendisine iftira atıldığını iddia eden M.K., "Ne yaptıysam mağdur olmaması adına yaptım. İnsani olarak da uyardım" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 16:05 Son Güncelleme: 7.12.2020 16:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Minibüsü kaçıran kıza cinsel istismar! Sapıktan akılalmaz savunma!

KAYSERİ'DEKİ İĞRENÇ OLAYDAN SON DAKİKA HABERİ: Olay, geçen Eylül ayında Tomarza ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçedeki tüm minibüs seferlerini kaçıran 15 yaşındaki S.E., şüpheli M.K.'nin yanına giderek kendisini otomobiliyle evine bırakmasını istedi. S.E.'nin mağdur olmamasını istediğini öne süren M.K. de kızın aracına binmesine izin verdi. Ardından da mağdur S.E. istismara uğradığını belirterek M.K.'den şikayetçi oldu. Şüpheli hakkında, 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

"İFTİRA ATILIYOR. İYİLİK YAPTIM, İNSANİ OLARAK UYARDIM"

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık M.K. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları reddeden şüpheli M.K., "Ben böyle bir şey yapmadım. İftira atılıyor. Ne yaptıysam mağdur olmaması adına Allah rızası için yaptım. 'Bu saate neden kalıyorsun? Ben olmasam nasıl gidecektin?' diye insani olarak da uyardım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: 6 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık M.K.'nin eyleminin 'cinsel taciz' kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan 3 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.

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Son dakika haberi: Minibüsü kaçıran kıza cinsel istismar! Sapıktan akılalmaz savunma!
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