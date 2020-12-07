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SON DAKİKA HABERİ! Üniversiteli 'ın sır intiharı! Arkadaşlarına bu mesajı göndermiş...

Kan donduran olay İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Çevre Mühendisliği öğrencisi , evde tek başına kaldığı sırada dedesinin silahıyla intihar etti. Cengiz'in olaydan önce sosyal medya üzerinden arkadaşlarına mesaj gönderdiği ve daha sonra 155'i arayarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi. İşte dehşete düşüren son dakika haberinden ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 14:35 Son Güncelleme: 7.12.2020 15:07 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Üniversiteli Cengiz Kaan Demirbaş'ın sır intiharı! Arkadaşlarına bu mesajı göndermiş...

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Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi Ece Sokak üzerinde bulunan bir sitede saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Cengiz Kaan Demirbaş evde tek başına kaldığı sırada dedesinin silahı ile intihar etti.

"BU KARARI ALMAK KOLAY OLMADI"

Demirbaş intihar etmeden önce arkadaşlarına sosyal medyadan mesaj göndererek "Bu kararı almak kolay olmadı. Köpeğim size emanet" dedi. Daha sonra 155 hattını arayan Demirbaş, intihar ettiğini söyleyerek telefonu kapattı. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve geldiğinde Cengiz Kaan Demirbaş'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ARKADAŞLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Üniversitenin Amerikan Futbolu takımında da oynayan Cengiz Kaan Demirbaş'ın arkadaşları olay yerine koştu. Büyük şok yaşayan Demirbaş'ın arkadaşları birbirlerine sarılarak teselli buldu. Gözyaşlarına hakim olamayan gençler, zor anlar yaşadı. Demirbaşın köpeğine ise arkadaşları alarak sitenin bahçesinde gezdirdi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Demirbaş'ın cesedi adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı.

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SON DAKİKA HABERİ! Üniversiteli Cengiz Kaan Demirbaş'ın sır intiharı! Arkadaşlarına bu mesajı göndermiş...
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