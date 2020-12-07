SON DAKİKA HABERİ! Üniversiteli Cengiz Kaan Demirbaş'ın sır intiharı! Arkadaşlarına bu mesajı göndermiş...

"BU KARARI ALMAK KOLAY OLMADI"



Demirbaş intihar etmeden önce arkadaşlarına sosyal medyadan mesaj göndererek "Bu kararı almak kolay olmadı. Köpeğim size emanet" dedi. Daha sonra 155 hattını arayan Demirbaş, intihar ettiğini söyleyerek telefonu kapattı. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve geldiğinde Cengiz Kaan Demirbaş'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.