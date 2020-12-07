Son dakika: Kocaeli Emniyeti'nden oltaya gelmeyin uyarısı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde bazı şahısların Koronavirüs nedeniyle tedirgin olan vatandaşları 'Aşı randevu oluşturma' bahanesi ile arayarak veya mesaj atarak kişisel bilgilerini aldığı ve daha sonra bu bilgileri kullanarak dolandırdığından yapılan tespit üzerine, sosyal medya hesaplarından ve internet üzerinden uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda "Telefonunuza gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" mesajlarına veya sizi arayıp "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım" diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır" ifadelerini kullandı.