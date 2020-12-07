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Son dakika: Emniyeti'nden oltaya gelmeyin uyarısı

Son günlerde bazı kişilerin, vatandaşları arayarak veya mesaj atarak  ‘Aşı randevu oluşturma’ bahanesi ile yapmış olduğu dolandırıcılık sistemi ile ilgili Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından uyarıda bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 7.12.2020 13:03 ABONE OL
Son dakika: Kocaeli Emniyeti'nden oltaya gelmeyin uyarısı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde bazı şahısların Koronavirüs nedeniyle tedirgin olan vatandaşları 'Aşı randevu oluşturma' bahanesi ile arayarak veya mesaj atarak kişisel bilgilerini aldığı ve daha sonra bu bilgileri kullanarak dolandırdığından yapılan tespit üzerine, sosyal medya hesaplarından ve internet üzerinden uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda "Telefonunuza gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" mesajlarına veya sizi arayıp "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım" diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Kocaeli Emniyeti'nden oltaya gelmeyin uyarısı
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