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: Kumar oynarken yakalandılar, 'Cenazemiz var' dediler! Hepsine ceza yağdı...

haberi: 'ta dün akşam saatlerinde hafta sonu kısıtlaması varken oyun oynanan kahvehaneye polis baskın düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan ve "cenazemiz vardı" diyerek cezadan kurtulmak isteyen 11 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İki daire halindeki kahvehane mühürlenerek kapatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 09:34 Son Güncelleme: 7.12.2020 09:38 ABONE OL
Son dakika: Kumar oynarken yakalandılar, 'Cenazemiz var' dediler! Hepsine ceza yağdı...

Esenyurt'ta dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polisin ihbar üzerine gittiği iş hanındaki 2 daire dernek adı altında kumarhane çıktı. İçerideki vatandaşlar kağıt oynarken yakalanmalarına rağmen "Cenazemiz vardı" diyerek kendilerini savunmaya çalıştı, binlerce lira ceza yazıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir iş hanında vatandaşların olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine içeriye giren polis ekipleri dışarı çıkmaya çalışan 2 kişiyi durdurdu. Han içerisinde 2 ayrı daireye giren polis salgın tedbirlerine uyulmadığı ve kumar oynandığını tespit etti. Polisin kumar masasında yakalamasına rağmen şahıslar dernek olduklarını ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını söyledi.



TEK TEK CEZA YAZILDI

İçeride bulunan 11 kişiye hem kapalı alanda sigara içmekten hem de salgın tedbirlerine uymamaktan binlerce lira ceza yazıldı. İki mekan da belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

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Son dakika: Kumar oynarken yakalandılar, 'Cenazemiz var' dediler! Hepsine ceza yağdı...
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