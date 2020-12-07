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Son dakika: Ünlü sunucu 'e eski çalışanından şok tehdit!

Son dakika haberi... Ünlü sunucu eski çalışanının tehditlerine maruz kaldığını ileri sürerek şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında Şener’in avukatı tarafından aranan eski çalışan tehditlerine devam edince olayla ilgili dava açıldı. ‘Ertem Şener benim düşmanımdır. Bunu da bilin, savcıya mı karakola mı gidiyorsunuz gidin! Başına bir iş gelirse bendendir.’ Sözlerini sarf eden eski çalışanın 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 7.12.2020 21:59 Son Güncelleme: 7.12.2020 22:24 ABONE OL
Son dakika: Ünlü sunucu Ertem Şener'e eski çalışanından şok tehdit!

Ünlü spor spikeri Ertem Şener kendisini tehdit eden eski çalışanını ihbar etti. Olay geçtiğimiz aylarda meydana geldi. ünlü sunucu Ertem Şener yanında çalışan Süleyman K., ile tartışma yaşadı. İddiaya göre yaşanan tartışma sonrası işten ayrılan 37 yaşındaki genç adam Şener'e düşman kesildi.

"BAŞINA BİR İŞ GELİRSE BENDENDİR"

Ertem Şener'in arkadaşı Oğuzhan Türk'ü arayarak, 'Ertem Şener benim düşmanımdır. Bunu da bilin, savcıya mı karakola mı gidiyorsunuz gidin! Başına bir iş gelirse bendendir.' şeklinde tehdit içerikli sözler sarf etti. Durumdan haberdar olan Şener savcılığa eski çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AVUKATI ARAYINCA TEHDİTLERE DEVAM ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Şener'in avukatı Süleyman K.'yı arayarak durumu sorduğunda ise yine iddiaya göre genç adam Şener'e yönelik tehditlerini sürdürdü. Soruşturma kapsamında söz konusu suç uzlaşmaya tabi olduğu için dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Ertem Şener eski çalışanıyla uzlaşmayı reddedince olayla ilgili iddianame düzenlendi. İddianamede çalışan Süleyman K.'nın Ertem Şener'e yönelik arkadaşları ve avukatı aracılığıyla tehdit içerikli sözler sarf ettiği anlatıldı. 2 yıla kadar hapsi istenen Süleyman K., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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Son dakika: Ünlü sunucu Ertem Şener'e eski çalışanından şok tehdit!
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