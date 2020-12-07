Sopayla saldıran komşusunu öldüren sanığa 'tahrik' indirimiyle 10 yıl hapis

Olay, geçen yıl 9 Eylül'de, merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde meydana geldi. Evleri yan yana olan Mehmet Ali Kartal ile komşusu Özkan Ekici arasında evlerinin önüne park edilen tarım aracı yüzünden tartışma yaşandı. Kartal ve Ekici arasında bu nedenle husumet başladı. İddiaya göre, olay günü Ekici, aracıyla Kartal'ın aracının yolunu kesti. Ekici, sopayla Kartal'ı başına vurup darbettiği sırada, Kartal da yanında taşıdığı bıçakla Ekici'yi kalbinden bıçakladı. Olaydan iki hafta önce evlendiği öğrenilen Özkan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Ali Kartal tutuklandı.



Mehmet Ali Kartal hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı, Özkan Ekici'nin Mehmet Ali Kartal'ı aracıyla takip ederek darbettiğini ve sanığa haksız tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Ali Kartal ve avukatlar katıldı. Karar öncesi son sözü sorulan Kartal, amacının öldürmek olmadığını söyleyerek, "Olay öncesi sürekli beni tehdit etmesine, ailemi rahatsız etmesine rağmen ben kendisine en ufak bir şey yapmadım. Olay günü de böyle bir amacım yoktu. Kaçtım, ancak beni sıkıştırdılar. Sırf kendimi korumak amacı ile başıma sopa ile vururken canı yansın, bıraksın diye bıçağı salladım. Buna rağmen halen kafama sopa ile vurmaya çalışıyordu. Kafamı korumaya çalışırken bir taraftan da bıçağı gelişigüzel salladım. Sonra ne olduysa bir anda oldu. Kesinlikle amacım öldürmek değildi. Çok pişmanım, sonuçta bir insan öldü" dedi.



10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Kartal'a verdiği müebbet hapis cezasını cinayeti haksız tahrik altında işlediğine, duruşmalardaki iyi hali ve cezanın geleceği üzerindeki etkilerini de dikkate alarak 10 yıl hapis cezasına düşürdü.