Su sayaçlarını sökerek kaçtılar! Sayaçlarla suçüstü yakalandılar

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Avcılar İlçesi Denizköşkler Caddesi'nde iki şüpheliyi durdurdu. M.K. (37) ve S.K. (29) isimli şüphelilerin çantalarında yapılan aramalarda çalıntı oldukları saptanan beş su sayacı ve hırsızlık olaylarında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.

İki şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin su sayaçlarını aynı gün Avcılar İlçesi'ne bağlı Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan çaldıkları tespit edildi. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.