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Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

'de telefonda başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 1 kişi tedavi altına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 17:12 ABONE OL
Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.K. ile N.G. alacak verecek meselesinden dolayı telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G., yanındaki av tüfeği ile beraber A.K.'nin oturduğu eve gitti.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

A.K. ile bir süre daha burada tartışan N.G., av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan A.K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, aracıyla kaçan N.G.'yi yakalamak için de çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
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