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Ticari aracın çarptığı ambulans takla attı!

'da hasta taşıyan ambulansa hafif ticari araç çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ Bingöl Karayolu Küçük sanayi sitesi kavşağında meydana geldi.

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Giriş Tarihi: 7.12.2020 14:55 ABONE OL
Ticari aracın çarptığı ambulans takla attı!

Elazığ'da hasta taşıyan ambulansa hafif ticari araç çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ Bingöl Karayolu Küçük sanayi sitesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş almaya çalışan hafif ticari araç, o esnada Bingöl istikametinden gelen ambulansa yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans takla atarak ters döndü. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, emniyet ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ticari aracın çarptığı ambulans takla attı!
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