Ticari aracın çarptığı ambulans takla attı!

Elazığ'da hasta taşıyan ambulansa hafif ticari araç çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ Bingöl Karayolu Küçük sanayi sitesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş almaya çalışan hafif ticari araç, o esnada Bingöl istikametinden gelen ambulansa yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans takla atarak ters döndü. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, emniyet ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.