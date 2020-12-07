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Türk Kızılayı Şubesi’nden “Glutensiz Olur, Sensiz Olmaz” projesi

Türk Kızılayı Şubesi tarafından “Glutensiz Olur, Sensiz Olmaz” projesi kapsamında çölyak hastalarına glütensiz ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 7.12.2020 14:55 ABONE OL
Türk Kızılayı Tunceli Şubesi’nden “Glutensiz Olur, Sensiz Olmaz” projesi

Türk Kızılayı Tunceli Şubesi tarafından "Glutensiz Olur, Sensiz Olmaz" projesi kapsamında çölyak hastalarına glütensiz ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Tunceli Şubesi, ilde bulunan çölyak hastalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Türk Kızılayı Tunceli Şubesi gönüllüleri, "Glutensiz Olur, Sensiz Olmaz" projesi kapsamında hayırsever iş insanı ve Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz tarafından gönderilen glütensiz ekmekleri çölyak hastalarına ulaştırdı.

Çölyak hastalarına yönelik benzeri çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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Türk Kızılayı Tunceli Şubesi’nden “Glutensiz Olur, Sensiz Olmaz” projesi
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