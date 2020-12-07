Türkiye deprem risk haritası sorgulama2020: Deprem riski en az ve en çok olan iller hangileri, fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Geçtiğimiz gün Antalya açıklarında gerçekleşen ve AFAD tarafından şiddeti 5.2 olarak açıklanan depremin ardından fay hattı sorgulama konusu, en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Vatandaşlar, oturdukları evin altından fay hattı geçip geçmediğini, ikamet ettikleri bölge ve şehrin deprem riski taşıyıp taşımadığınız söz konusu fay hattı sorgulama işlemi ile öğrenebiliyor. İşte AFAD ve MTA ile fay fay hattı sorgulama işlemi ve Türkiye deprem riski haritası…

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OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.