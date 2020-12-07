Ünlü TRT ses sanatçısı Ayfer Er’e şantaj yapmıştı! Mahkeme 10 ay hapse mahkum etti

TRT sanatçısı Ayfer Er'e geçtiğimiz günlerde bir teklif geldi. Kendisini yapımcı olarak tanıtan bir şahıs konser vermesi üzerine anlaşmak istediği Er'e buluşma teklif etti. İstanbul Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezinde buluşan Er yapımcıyla iddiaya göre gerekli anlaşmaya vardı. Aradan bir müddet geçtikten sonra sanatçı Er kendisini yapımcı olarak tanıtan Ömer İ. ile şahsi telefonu üzerinden görüşmeye başladı ve iddiaya göre çift aralarındaki görüşmeyi bir müddet sürdürdü.

YAPIMCI DİYE GÖRÜŞTÜ ÇİFTÇİ ÇIKTI



Kendisini yapımcı olarak tanıtan Ömer İ., geçtiğimiz aylarda Er'e, "Bütün özel yazışmalarımız elimde. Bana 100 bin dolar vermezsen senin nasıl bir kadın olduğunu herkese göstereceğim" şeklinde bir şantaj mesajı attı. Mesaj ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran sanatçı Ömer İ.'den şikâyetçi oldu. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Ömer İ., Ankara'da çiftçilik yaptığını Ayfer Er'i izlediği televizyondan tanıdığını kendisiyle buluşup hoşlandığını söylediğini ve görüşmeye başladıklarını anlattı.

10 AY HAPSİ İSTENİYOR



Ömer İ. şantaj mesajının kesinlikle kendisi tarafından atılmadığını beyan ederek suçlamaları reddetti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda 50 yaşındaki çiftçinin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği, attığı mesajın şantaj unsurlarını içerdiği belirtilerek dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ömer İ., ünlü sanatçıya karşı şantaj suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapse çarptırıldı.